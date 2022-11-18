شكرا لقرائتكم جدارية مبهرة عن الرياضة النسائية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفنن 9 فنانين بالمملكة وأوروبيين في رسم جدارية مبهرة عبر فن الجرافيتي، ترمز إلى أهمية دور الرياضة النسائية في المملكة، والتي جاءت ببادرة من الاتحاد الأوروبي، ودعم من برنامج جودة الحياة، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، والسفارة الفرنسية، وحي جاكس الدرعية.

عنوان الجدارية

الجدارية بعنوان “هي (من) تتحرك- “She (who) moves، بعدما سعى الاتحاد الأوروبي إلى جمع خمسة فنانين أوروبيين، وهم: الفنانة كالديا من فرنسا، والفنانة بونا برلين من ألمانيا، والفنانة كيارا زخيا من إيطاليا، والفنانة تشيناغيرل من النمسا، والفنان بافيل ستاستني من التشيك، مع الفنانين السعوديين وهم: الفنانة نورة بن سعيدان، والفنان نواف العبلان، والفنان عبدالاله السبهان، والفنان راشد المتيعب.

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من جهته، أوضح الفنان نواف العبلان في حديثه لـ”العربية” أن فن الجداريات يتميز بسرعة وصوله إلى الجماهير بحسب موقع الجدارية، حيث يعبر المارّون من أمامها ويرمقونها بأبصارهم، مما يميز هذا الفن ويجعل الوصول البصري إليه أكثر سهولة، بخلاف لوحات الكانفس التي تحضر في المعارض الفنية ويذهب إليها المتذوقون عنوة.

العمل مع أوروبيين

وعن عمله بجانب فنانين أوروبيين، أوضح أنه يفضّل التعاون مع كافة أقرانه سواء كانوا محليين أو عالمين، ويرى أن هذه الشراكات تضاعف الخبرة لدى الفنان وتجعله أكثر إتقانًا في اختصاصه الفني، وتفتح أمامه طرقًا وآفاقًا تمكنه من تطوير ذاته، منوهًا بأن هذه العملية التنموية تنعكس إيجابيًّا على المجال الجرافيتي بالمملكة.

الفن الجرافيتي

يختلف الفن الجرافيتي من بلد إلى بلد، ليس بذاك التباين الواسع، وإنما يسطع من خلاله طابع البلد وثقافته ومعارفه ولغته، مشددًا على أن الفنانين الجرافيتيين يشتركون جميعهم في ثقافة مشتركة تتجسد بالفن والألوان، بحسب العبلان.

يذكر أن الجدارية التي تزدان في حي كاس بالدرعية، دشنها سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية “باتريك سيمونيه” وسفير جمهورية فرنسا “لودوفيك” ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الوطنية للثقافة.