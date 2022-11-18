كيف تتفوق المملكة على دول العشرين في مؤشر السياحة التنافسية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت المملكة من القفز إلى المرتبة 33 من 117 دولة في مؤشر عام 2021 والذي صدر بمايو 2022، بعدما كانت في المرتبة 43، وهذا دليل على نجاح الاستراتجيات التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع قطاعات المملكة المختلفة، تنافسية السياحة والسفر من المؤشرات التي تبين القوة الاقتصادية التي يمثلها قطاع السياحة في الوقت الحاضر، حيث أصبح صناعة قائمة بذاتها واعتمدت عليها اقتصاديات الكثير من دول العالم حيث تمثل مصدرا رئيسا لدخلها، فاحتلت اليابان المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الفرعية في نسخة 2021 من المؤشر. يصدر تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية كل سنتين عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس العوامل والسياسات التي تمكن من تطوير الاستدامة في قطاع السياحة والسفر، يغطي التقرير 117 دولة وتعتمد منهجيته على 90 مؤشر من خلال 4 مؤشرات فرعية رئيسة، تندرج تحتها مؤشرات فرعية عدة وهي كما يلي: الأرجنتين ( تراجعت) ترتيب عام 2019: 50 ترتيب عام 2022: 59 1- البيئة التمكينية 71 بيئة الأعمال 116 السلامة والأمن 83 الصحة والنظافة 31 الموارد البشرية وسوق العمل 77 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 60 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 79 تحديد أولويات السفر والسياحة 36 الانفتاح الدولي 91 تنافسية الأسعار 29 البنية التحتية 67 البنية التحتية للنقل الجوي 67 البنية التحتية الأرضية والموانئ 81 البنية التحتية للخدمات السياحية 51 4- الموارد الطبيعية والثقافية 21 الموارد الطبيعية 18 الموارد الثقافية والسفر التجاري 20 الموارد غير الترفيهية 45 5 - استدامة السياحة والسفر 58 الاستدامة البيئية 82 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 53 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 39 أستراليا ( تحسنت) ترتيب عام 2019: 8 ترتيب عام 2022: 7 1- البيئة التمكينية 15 بيئة الأعمال 24 السلامة والأمن 24 الصحة والنظافة 21 الموارد البشرية وسوق العمل 24 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 16 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 67 تحديد أولويات السفر والسياحة 43 الانفتاح الدولي 25 تنافسية الأسعار 112 3- البنية التحتية 17 البنية التحتية للنقل الجوي 17 البنية التحتية الأرضية والموانئ 47 البنية التحتية للخدمات السياحية 11 4- الموارد الطبيعية والثقافية 8 الموارد الطبيعية 1 الموارد الثقافية والسفر التجاري 15 الموارد غير الترفيهية 6 5 - استدامة السياحة والسفر 13 الاستدامة البيئية 65 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 26 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 4 البرازيل ( تحسنت) ترتيب عام 2019: 52 ترتيب عام 2022: 49 1- البيئة التمكينية 86 بيئة الأعمال 105 السلامة والأمن 109 الصحة والنظافة 75 الموارد البشرية وسوق العمل 84 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 65 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 91 تحديد أولويات السفر والسياحة 64 الانفتاح الدولي 96 تنافسية الأسعار 31 3- البنية التحتية 60 البنية التحتية للنقل الجوي 42 البنية التحتية الأرضية والموانئ 90 البنية التحتية للخدمات السياحية 45 4- الموارد الطبيعية والثقافية 9 الموارد الطبيعية 3 الموارد الثقافية والسفر التجاري 10 الموارد غير الترفيهية 15 5 - استدامة السياحة والسفر 60 الاستدامة البيئية 32 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 87 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 34 كندا ( تراجعت) ترتيب عام 2019: 10 ترتيب عام 2022: 13 1- البيئة التمكينية 27 بيئة الأعمال 19 السلامة والأمن 46 الصحة والنظافة 49 الموارد البشرية وسوق العمل 12 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 24 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 75 تحديد أولويات السفر والسياحة 73 الانفتاح الدولي 41 تنافسية الأسعار 91 3- البنية التحتية 20 البنية التحتية للنقل الجوي 18 البنية التحتية الأرضية والموانئ 42 البنية التحتية للخدمات السياحية 16 4- الموارد الطبيعية والثقافية 11 الموارد الطبيعية 7 الموارد الثقافية والسفر التجاري 27 الموارد غير الترفيهية 2 5 - استدامة السياحة والسفر 15 الاستدامة البيئية 29 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 28 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 32 الصين ( تقدمت) ترتيب عام 2019: 15 ترتيب عام 2022: 12 1- البيئة التمكينية 34 بيئة الأعمال 27 السلامة والأمن 28 الصحة والنظافة 53 الموارد البشرية وسوق العمل 26 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 28 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 62 تحديد أولويات السفر والسياحة 84 الانفتاح الدولي 61 تنافسية الأسعار 44 3- البنية التحتية 27 البنية التحتية للنقل الجوي 6 البنية التحتية الأرضية والموانئ 22 البنية التحتية للخدمات السياحية 73 4- الموارد الطبيعية والثقافية 1 الموارد الطبيعية 5 الموارد الثقافية والسفر التجاري 2 الموارد غير الترفيهية 4 5 - استدامة السياحة والسفر 65 الاستدامة البيئية 84 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 70 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 71 فرنسا (تحسنت) ترتيب عام 2019: 6 ترتيب عام 2022: 4 1- البيئة التمكينية 22 بيئة الأعمال 29 السلامة والأمن 47 الصحة والنظافة 6 الموارد البشرية وسوق العمل 30 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 20 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 37 تحديد أولويات السفر والسياحة 79 الانفتاح الدولي 7 تنافسية الأسعار 101 3- البنية التحتية 5 البنية التحتية للنقل الجوي 10 البنية التحتية الأرضية والموانئ 10 البنية التحتية للخدمات السياحية 13 4- الموارد الطبيعية والثقافية 6 الموارد الطبيعية 9 الموارد الثقافية والسفر التجاري 7 الموارد غير الترفيهية 9 5 - استدامة السياحة والسفر22 الاستدامة البيئية 14 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 10 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 108 ألمانيا ( تراجعت) ترتيب عام 2019: 4 ترتيب عام 2022: 5 1- البيئة التمكينية 18 بيئة الأعمال 36 السلامة والأمن 49 الصحة والنظافة 2 الموارد البشرية وسوق العمل 22 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 34 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 22 تحديد أولويات السفر والسياحة 54 الانفتاح الدولي 1 تنافسية الأسعار 98 3- البنية التحتية 12 البنية التحتية للنقل الجوي 9 البنية التحتية الأرضية والموانئ 14 البنية التحتية للخدمات السياحية 21 4- الموارد الطبيعية والثقافية 12 الموارد الطبيعية 32 الموارد الثقافية والسفر التجاري 6 الموارد غير الترفيهية 7 5 - استدامة السياحة والسفر 10 الاستدامة البيئية 13 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 8 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 73 الهند ( تراجعت) ترتيب عام 2019: 46 ترتيب عام 2022: 54 1- البيئة التمكينية 97 بيئة الأعمال 92 السلامة والأمن 91 الصحة والنظافة 96 الموارد البشرية وسوق العمل 98 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 93 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 43 تحديد أولويات السفر والسياحة 81 الانفتاح الدولي 64 تنافسية الأسعار 26 3- البنية التحتية 54 البنية التحتية للنقل الجوي 20 البنية التحتية الأرضية والموانئ 32 البنية التحتية للخدمات السياحية 106 4- الموارد الطبيعية والثقافية 7 الموارد الطبيعية 6 الموارد الثقافية والسفر التجاري 12 الموارد غير الترفيهية 8 5 - استدامة السياحة والسفر 112 الاستدامة البيئية 113 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 113 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 28 إندونيسيا ( تحسنت) ترتيب عام 2019: 44 ترتيب عام 2022: 32 1- البيئة التمكينية 61 بيئة الأعمال 33 السلامة والأمن 58 الصحة والنظافة 82 الموارد البشرية وسوق العمل 42 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 68 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 4 تحديد أولويات السفر والسياحة 3 الانفتاح الدولي 56 تنافسية الأسعار 20 3- البنية التحتية 52 البنية التحتية للنقل الجوي 23 البنية التحتية الأرضية والموانئ 34 البنية التحتية للخدمات السياحية 91 4- الموارد الطبيعية والثقافية 16 الموارد الطبيعية 8 الموارد الثقافية والسفر التجاري 16 الموارد غير الترفيهية 38 5 - استدامة السياحة والسفر 63 الاستدامة البيئية 69 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 80 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 13 إيطاليا (تحسنت) ترتيب عام 2019: 12 ترتيب عام 2022: 10 1- البيئة التمكينية 39 بيئة الأعمال 59 السلامة والأمن 52 الصحة والنظافة 16 الموارد البشرية وسوق العمل 34 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 42 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 36 تحديد أولويات السفر والسياحة 55 الانفتاح الدولي 12 تنافسية الأسعار 100 3- البنية التحتية 11 البنية التحتية للنقل الجوي 19 البنية التحتية الأرضية والموانئ 18 البنية التحتية للخدمات السياحية 6 4- الموارد الطبيعية والثقافية 10 الموارد الطبيعية 15 الموارد الثقافية والسفر التجاري 1 الموارد غير الترفيهية 19 5 - استدامة السياحة والسفر33 الاستدامة البيئية 40 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 20 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 91 اليابان (تحسنت) ترتيب عام 2019: 2 ترتيب عام 2022: 1 1- البيئة التمكينية 13 بيئة الأعمال 15 السلامة والأمن 15 الصحة والنظافة 9 الموارد البشرية وسوق العمل 31 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 29 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 60 تحديد أولويات السفر والسياحة 42 الانفتاح الدولي 39 تنافسية الأسعار 96 3- البنية التحتية 3 البنية التحتية للنقل الجوي 4 البنية التحتية الأرضية والموانئ 6 البنية التحتية للخدمات السياحية 28 4- الموارد الطبيعية والثقافية 3 الموارد الطبيعية 12 الموارد الثقافية والسفر التجاري 4 الموارد غير الترفيهية 3 5 - استدامة السياحة والسفر 11 الاستدامة البيئية 38 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 11 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 41 كوريا الجنوبية ( تقدمت) ترتيب عام 2019: 19 ترتيب عام 2022: 15 1- البيئة التمكينية 19 بيئة الأعمال 41 السلامة والأمن 16 الصحة والنظافة 10 الموارد البشرية وسوق العمل 37 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 5 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 35 تحديد أولويات السفر والسياحة 66 الانفتاح الدولي 31 تنافسية الأسعار 82 3- البنية التحتية 14 البنية التحتية للنقل الجوي 15 البنية التحتية الأرضية والموانئ 11 البنية التحتية للخدمات السياحية 29 4- الموارد الطبيعية والثقافية 14 الموارد الطبيعية 70 الموارد الثقافية والسفر التجاري 8 الموارد غير الترفيهية 10 5 - استدامة السياحة والسفر 39 الاستدامة البيئية 63 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 48 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 11 المكسيك ( تراجعت) ترتيب عام 2019: 34 ترتيب عام 2022: 40 1- البيئة التمكينية 90 بيئة الأعمال 97 السلامة والأمن 117 الصحة والنظافة 60 الموارد البشرية وسوق العمل 73 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 61 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 64 تحديد أولويات السفر والسياحة 80 الانفتاح الدولي 51 تنافسية الأسعار 70 3- البنية التحتية 48 البنية التحتية للنقل الجوي 34 البنية التحتية الأرضية والموانئ 76 البنية التحتية للخدمات السياحية 35 4- الموارد الطبيعية والثقافية 4 الموارد الطبيعية 2 الموارد الثقافية والسفر التجاري 5 الموارد غير الترفيهية 13 5 - استدامة السياحة والسفر 79 الاستدامة البيئية 103 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 58 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 75 روسيا (لا توجد بيانات) تركيا (تحسنت) ترتيب عام 2019: 49 ترتيب عام 2022: 45 1- البيئة التمكينية 64 بيئة الأعمال 64 السلامة والأمن 90 الصحة والنظافة 63 الموارد البشرية وسوق العمل 56 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 52 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 31 تحديد أولويات السفر والسياحة 33 الانفتاح الدولي 75 تنافسية الأسعار 18 3- البنية التحتية 29 البنية التحتية للنقل الجوي 14 البنية التحتية الأرضية والموانئ 40 البنية التحتية للخدمات السياحية 37 4- الموارد الطبيعية والثقافية 20 الموارد الطبيعية 49 الموارد الثقافية والسفر التجاري 13 الموارد غير الترفيهية 23 5 - استدامة السياحة والسفر104 الاستدامة البيئية 102 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 77 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 103 المملكة المتحدة (تراجعت) ترتيب عام 2019: 3 ترتيب عام 2022: 8 1- البيئة التمكينية 17 بيئة الأعمال 21 السلامة والأمن 44 الصحة والنظافة 17 الموارد البشرية وسوق العمل 20 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 15 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 92 تحديد أولويات السفر والسياحة 76 الانفتاح الدولي 8 تنافسية الأسعار 116 3- البنية التحتية 8 البنية التحتية للنقل الجوي 7 البنية التحتية الأرضية والموانئ 15 البنية التحتية للخدمات السياحية 20 4- الموارد الطبيعية والثقافية 13 الموارد الطبيعية 29 الموارد الثقافية والسفر التجاري 9 الموارد غير الترفيهية 5 5 - استدامة السياحة والسفر 9 الاستدامة البيئية 8 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 27 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 31 الولايات المتحدة الأمريكية ( تراجعت) ترتيب عام 2019: 1 ترتيب عام 2022: 2 1- البيئة التمكينية 12 بيئة الأعمال 7 السلامة والأمن 68 الصحة والنظافة 48 الموارد البشرية وسوق العمل 2 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 7 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 65 تحديد أولويات السفر والسياحة 40 الانفتاح الدولي 27 تنافسية الأسعار 110 3- البنية التحتية 4 البنية التحتية للنقل الجوي 2 البنية التحتية الأرضية والموانئ 24 البنية التحتية للخدمات السياحية 7 4- الموارد الطبيعية والثقافية 2 الموارد الطبيعية 4 الموارد الثقافية والسفر التجاري 11 الموارد غير الترفيهية 1 5 - استدامة السياحة والسفر 30 الاستدامة البيئية 56 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 44 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 3 السعودية ( تحسنت) ترتيب عام 2019: 43 ترتيب عام 2022: 33 1- البيئة التمكينية 25 بيئة الأعمال 10 السلامة والأمن 34 الصحة والنظافة 54 الموارد البشرية وسوق العمل 14 جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 18 2- سياسة السفر والسياحة وظروف التمكين 82 تحديد أولويات السفر والسياحة 9 الانفتاح الدولي 98 تنافسية الأسعار 69 3- البنية التحتية 37 البنية التحتية للنقل الجوي 21 البنية التحتية الأرضية والموانئ 54 البنية التحتية للخدمات السياحية 40 4- الموارد الطبيعية والثقافية 37 الموارد الطبيعية 60 الموارد الثقافية والسفر التجاري 33 الموارد غير الترفيهية 33 5 - استدامة السياحة والسفر 40 الاستدامة البيئية 106 المرونة الاجتماعية والاقتصادية والحالة 59 ضغط الطلب على السياحة والسفروتأثيره 1

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