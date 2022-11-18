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حاسبة المدخرات مع إضافة الدفعات الشهرية – السنوية – الربع سنوية المدخرات الحاليه (﷼)



المبلغ الذي سيدفع بشكل متكرر (﷼)



نوع التكرار

شهري ربع سنوي سنوي

(%) معدل الفائدة السنوية



عدد السنوات



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