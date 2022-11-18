“الكهرباء”: 6 خطوات بسيطة لنقل ملكية عداد الاستهلاك إلكترونياً

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الخطوات المطلوبة لنقل ملكية عداد الاستهلاك من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.

وبيّنت، أنه يمكن نقل ملكية العداد من خلال التطبيق عبر 6 خطوات بسيطة تتضمن الدخول على “خدماتي” واختيار استعراض الكل في خدمات الحساب، ثم الضغط على نقل الملكية، وقراءة المسؤولية القانونية والنقر على “إكمال”.

ولفتت إلى أن الخطوات تشمل تحديد نوع العلاقة بالعداد (مالك غير مُستفيد- مالك مُستفيد)، واختيار أحد الخيارين لتغيير الملكية والضغط على “متابعة”، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على “إرسال”.





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Source akhbaar24

