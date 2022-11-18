هطول أمطار رعدية على رفحاء وتيماء

︎ . المناطق_تبوك هطلت اليوم أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء وضواحيها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد. كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك شملت مركز الجهراء وضواحيه . وكان لمركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم عن حالة الطقس، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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