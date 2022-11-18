“سكني” يرد على استفسار حول حقيقة فرض رسوم على عمليات الحجز الإلكتروني

︎

.

المناطق_متابعات

رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول حقيقة تطبيق رسوم خدمة على عمليات الحجز الإلكتروني للمنتجات السكنية بما فيها الأرض.

وأوضح البرنامج، أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال التطبيق، مشيراً إلى أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

وأشار إلى أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

