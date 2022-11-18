والد الزميل علي مكي في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، والد الزميل الإعلامي علي مكي اختصاصي إعلام بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وصلي عليه عقب العصر في الجامع الغربي بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، ودفن في مقبرة المحافظة. ويتقبل ذووه العزاء للرجال في استراحة «فاميلي دي» بحي الزاهر؛ فيما يقام عزاء السيدات في الحي ذاته بمنزل حرم الراحل، رحمه الله. تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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