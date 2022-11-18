السيطرة على 8 أسود وذئب في المزاحمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطرت القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على 8 أسود وذئب، تتم تربيتها في إحدى الاستراحات بمحافظة المزاحمية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة. وتم نقل الكائنات إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض. من جهة أخرى، نظم المركز الوطني ورشة عمل لتنسيق الجهود بين شرطة محافظة حوطة بني تميم وشرطة محافظة الحريق وبين الجوالين في محمية الوعول التابعة للمركز، لتفعيل دور الرقابة وإنفاذ نظام البيئة في المنطقة المحمية. من جهة أخرى، نظم المركز الوطني ورشة عمل لتنسيق الجهود بين شرطة محافظة حوطة بني تميم وشرطة محافظة الحريق وبين الجوالين في محمية الوعول التابعة للمركز، لتفعيل دور الرقابة وإنفاذ نظام البيئة في المنطقة المحمية.

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