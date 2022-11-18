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فعاليات متنوعة بالطفل في يومه العالمي

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- بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الاثنين المقبل، برنامج «أيام الصغار في إثراء»، خلال حزمة منوعة من البرامج والأنشطة وورش العمل، احتفاء بـ« اليوم العالمي للطفل»، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وتستمر فعالياته حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك في مقر المركز بالظهران.

وتركز فعاليات البرنامج على تبادل الثقافات خلال البرامج المقدمة في متحف الطفل، والتجارب العائلية التي تنطلق في واحة الطفل والمكتبة، وتقديم باقة من المعرفة بسبل متعددة خلال 38 تجربة مثرية، مع تعبير الأطفال عن ثقافاتهم المختلفة عبر الأزياء والفن والألعاب.

ويتخلل البرنامج إطلاق معرض الكتاب للأطفال، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 30 ديسمبر، بهدف تنمية حب القراءة والاستطلاع لدى الأطفال، وتعزيز الجانب القرائي بطرق حديثة ومتنوعة، خلال استضافة 20 دار نشر محلية وخليجية وعالمية مميزة في أدب الطفل، والاطلاع على الثقافة السويدية عبر مشاركتها في مجال أدب الأطفال.

أهداف البرنامج


  • رعاية المواهب منذ سن مبكرة
  • توسيع مهارات الإنتاج والتبادل المعرفي
  • بناء مفاهيم تعزز مهارة القراءة والاستطلاع
  • استضافة روائية تحكي تجربتها للأطفال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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