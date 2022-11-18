شكرا لقرائتكم خبر فعاليات متنوعة بالطفل في يومه العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الاثنين المقبل، برنامج «أيام الصغار في إثراء»، خلال حزمة منوعة من البرامج والأنشطة وورش العمل، احتفاء بـ« اليوم العالمي للطفل»، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وتستمر فعالياته حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك في مقر المركز بالظهران.

وتركز فعاليات البرنامج على تبادل الثقافات خلال البرامج المقدمة في متحف الطفل، والتجارب العائلية التي تنطلق في واحة الطفل والمكتبة، وتقديم باقة من المعرفة بسبل متعددة خلال 38 تجربة مثرية، مع تعبير الأطفال عن ثقافاتهم المختلفة عبر الأزياء والفن والألعاب.

ويتخلل البرنامج إطلاق معرض الكتاب للأطفال، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 30 ديسمبر، بهدف تنمية حب القراءة والاستطلاع لدى الأطفال، وتعزيز الجانب القرائي بطرق حديثة ومتنوعة، خلال استضافة 20 دار نشر محلية وخليجية وعالمية مميزة في أدب الطفل، والاطلاع على الثقافة السويدية عبر مشاركتها في مجال أدب الأطفال.

أهداف البرنامج

