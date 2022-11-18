فعاليات متنوعة بالطفل في يومه العالمي

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وتركز فعاليات البرنامج على تبادل الثقافات خلال البرامج المقدمة في متحف الطفل، والتجارب العائلية التي تنطلق في واحة الطفل والمكتبة، وتقديم باقة من المعرفة بسبل متعددة خلال 38 تجربة مثرية، مع تعبير الأطفال عن ثقافاتهم المختلفة عبر الأزياء والفن والألعاب.ويتخلل البرنامج إطلاق معرض الكتاب للأطفال، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 30 ديسمبر، بهدف تنمية حب القراءة والاستطلاع لدى الأطفال، وتعزيز الجانب القرائي بطرق حديثة ومتنوعة، خلال استضافة 20 دار نشر محلية وخليجية وعالمية مميزة في أدب الطفل، والاطلاع على الثقافة السويدية عبر مشاركتها في مجال أدب الأطفال.
أهداف البرنامج
- رعاية المواهب منذ سن مبكرة
- توسيع مهارات الإنتاج والتبادل المعرفي
- بناء مفاهيم تعزز مهارة القراءة والاستطلاع
- استضافة روائية تحكي تجربتها للأطفال
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