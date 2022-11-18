تحديات برمجية لحل الخوارزميات في «بلاك هات»

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وتشهد «بلاك هات» تجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال الأمن السيبراني، وتحوي منافسات وتحديات بجوائز تصل قيمتها إلى نحو مليون ريال، حيث تستهدف المهتمين، والهواة بمجال الأمن السيبراني؛ لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال.من جهة ثانية، حظيت مسابقة منطقة اختراق الدرونز، بمنطقة الفعاليات في «بلاك هات» بتفاعل الزوار، خلال فعاليات «بلاك هات».
وأوضح أخصائي أنظمة طائرات بدون طيار بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس باسل زكريا، أن المسابقة تعتمد على الانقسام إلى فريقين: المدافعون والمهاجمون، حيث يقوم فريق المهاجمين بمهمات برمجية باستخدام الدرونز، مثل إيصال الحمولة، وأيضا الخروج من المتاهة؛ وذلك لاكتساب أكثر عدد من النقاط للفوز.
بينما فريق المدافعين يتوجب عليهم عرقلة واعتراض الدرونز، عن طريق القيام بهجمات سيبرانية، ويتم تحديد الفائز بناء على ذلك.
أهداف المنصة
- تقديم أفضل تجربة تحديات برمجية في بيئة مليئة بالحماس
- اكتشاف الموهوبين وتوظيفهم في سوق العمل
- تطوير مهارات حل الخوارزميات لدى المبرمجين
- إعداد قدرات بشرية من جميع الفئات في التخصصات التقنية
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