فتح التسجيل في مؤتمر الإعاقة والتأهيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، والذي سيعقد في جامعة الفيصل بالرياض، خلال الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن محاور المؤتمر تشمل (قضايا الإعاقة بين البحث والتطبيق، وقضايا التمكين بين الطفولة والشباب)، وسيتم مناقشتها من الجوانب الطبية والتربوية والتأهيلية والتكامل التقني والابتكار وغيرها.

يذكر، أن مؤتمر الإعاقة والتأهيل يعقد تحت شعار «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق»، بمشاركة نحو 100 باحث من 30 دولة يقدمون خلالها 91 مشاركة علمية متنوعة تتضمن 53 محاضرة متخصصة، و15 ورشة عمل و41 ملصقا علميا، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة، وتخصيص الجلسات الصباحية لهم.