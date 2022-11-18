ارتفاع حالات الزواج 19% وتراجع الطلاق 16%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما ارتفعت نسبة حالات الزواج 19%، أسهم تحسن بيئة الأنظمة التشريعية وقانون الأحوال الشخصية في خفض نسب الطلاق خلال 2022، حيث تراجعت نسبة الطلاق في المملكة 16%، فيما تم تسجيل 100 آلاف عقد زواج خلال العام نفسه، حسب وزارة العدل. كما أسهم تفعيل العدالة التصالحية في تراجع دعاوى الطلاق في المحاكم بنسبة 22 %. وتشير تقارير الوزارة إلى وجود 303 حالات زواج يوميا في 2022 بمعدل 12 حالة في الساعة الواحدة. وتشير تقارير الوزارة إلى وجود 303 حالات زواج يوميا في 2022 بمعدل 12 حالة في الساعة الواحدة. ويشير مجلس شؤون الأسرة إلى أهمية دور الإرشاد الأسري في الحفاظ على مؤسسات الزواج، وتتمثل في تقديم الحلول والاستشارات المساندة للزوجين، وإظهار الجوانب الإيجابية في العلاقات وتعزيزها، إلى جانب السرية الأمن في تقديم النصائح المفيدة للزوجين، وتوعية وتشجيع الشباب على الزواج وفوائده الاجتماعية. دور الإعلام في التعامل مع قضايا الطلاق





تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة



الاعتماد على مصادر موثوقة وبيانات محدثة



القيام بالدور المنوط ومراعاة المصلحة العامة



الابتعاد عما من شأنه تعكير صفو المجتمع



حالات الزواج



107,263 حالة في النصف الأول



143,818 حالة في2021



138,958 حالة في2021



حالات الطلاق



50,177 حالة في 2020



34,134 حالة في 2021



29,513 حالة في 2022

أسباب انخفاض الطلاق



تحسين الأنظمة التشريعية والقانونية



صدور نظام الأحوال الشخصية



تعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات



إنشاء مراكز المصالحة داخل المحاكم



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