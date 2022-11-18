التواصل الحكومي يبحث فرص الشراكة مع صحيفة «كوريا تايمز»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة مقر صحيفة «كوريا تايمز» والتقى القائمين عليها.

وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة، إلى جانب استعراض أبرز التجارب والخبرات في مجال الإعلام والنشر، حيث قدم الوفد عرضا مرئيا عن أبرز مشاريع المركز وأعماله النوعية؛ والتي شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، وأعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المختلفة، وتجربة مشروع ميدياثون، ومبادرة كنوز التي تبرز الإنتاج المرئي عن المملكة وتجربتها في التوثيق البصري لدعم مكتبة الفيديو.

وتناول الجانبان فرص التطوير المشترك لتنمية التجارب الفردية والمؤسسية وأوجه التعاون من أجل توفير المصادر والموارد اللازمة في سبيل تمكين فرص صناعة المحتوى الإعلامي بين الطرفين.

وأبدى القائمون على الصحيفة تطلعهم لبناء شراكة فعالة بين الطرفين.

ومثل وفد مركز التواصل الحكومي رئيسة قسم الشراكات الهنوف أبوحيمد، والمنتج من مبادرة كنوز يزيد البدر، فيما مثله من صحيفة «كوريا تايمز» رئيس الصحيفة أوه يونغ جين، والمدير العام تشو جاي هيون، ومدير التحرير كيم جاي كيونغ، ومدير الشراكة الاستراتيجية آن سيونغ جين.