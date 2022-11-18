شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المملكة تقديمها دعما لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي والمسمى بصندوق الجائحة (Pandemic Fund) بمبلغ قدره 50 مليون دولار، جاء ذلك في كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال قمة مجموعة العشرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مخرجات رئاسة المملكة للمجموعة في 2020، حيث أثنى قادة المجموعة حينها على مبادرة رئاسة المملكة بالبدء في مناقشة حلول لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراح المملكة بإطلاق مبادرة الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح.

ورحب قادة دول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي بإنشاء صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي، منوهين بدور المملكة في وضع الفكرة الأولية خلال رئاستها للمجموعة في 2020.

وسيسهم الدعم الذي قدمته المملكة، إضافة إلى الدعم المقدم من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية غير الربحية، والبالغ إجماليه 1.4 مليار دولار، في تعزيز الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي لمشاركة البيانات الوبائية.

أهداف الصندوق

