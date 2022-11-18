المملكة تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار

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وتأتي هذه المبادرة ضمن مخرجات رئاسة المملكة للمجموعة في 2020، حيث أثنى قادة المجموعة حينها على مبادرة رئاسة المملكة بالبدء في مناقشة حلول لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراح المملكة بإطلاق مبادرة الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح.ورحب قادة دول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي بإنشاء صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي، منوهين بدور المملكة في وضع الفكرة الأولية خلال رئاستها للمجموعة في 2020.
وسيسهم الدعم الذي قدمته المملكة، إضافة إلى الدعم المقدم من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية غير الربحية، والبالغ إجماليه 1.4 مليار دولار، في تعزيز الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي لمشاركة البيانات الوبائية.
أهداف الصندوق
- توفير التمويل للبلدان والمناطق منخفضة ومتوسطة الدخل، لتعزيز قدرتها للوقائية من الجوائح المستقبلية
- رفع قدرة البلدان للاستعداد والاستجابة لها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي
- تمويل أنظمة المختبرات، ومراقبة الأمراض، والاتصالات في حالات الطوارئ وإدارتها، والمشاركة المجتمعية والقوى العاملة الصحية
- تعزيز الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي لمشاركة البيانات الوبائية
- تنسيق المشتريات للتدابير المضادة الطبية وغير الطبية، ومواءمة التدابير التنظيمية
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