ولي العهد يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع رؤساء شركات كورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سول، مجموعة من رؤساء الشركات الكورية. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار الواعدة بالمملكة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية. حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

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