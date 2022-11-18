ولي العهد ورئيس وزراء كوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة الكورية سول، أمس الأول، مع رئيس وزراء جمهورية كوريا هان دوك سو، علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، والوفد الرسمي الكوري.

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة سول بجمهورية كوريا في زيارة رسمية، حيث استقبله بمطار القاعدة الجوية «سوينغ نام» رئيس وزراء كوريا هان دوك سو.

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري، واستعرض حرس الشرف.

ووصل في معية ولي العهد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الأمير سعود بن سلمان، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.