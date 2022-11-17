شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يعود للتسجيل مع أسود الأطلس أمام جورجيا فى ثلاثية المغرب اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم المغربي حكيم زياش من تسجيل هدفًا رائعًا اليوم، فى المباراة التى جمعت أسود الأطلس مع متتخب جورجيا، والتى أنتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، فى إطار الإستعدادات لمواجهات كأس العالم القادم فى قطر، حيث تمكن اللاعب المغربي من العودة للتسجيل مرة أخري.

وكان زياش قد أبتعد عن المشاركة مع المنتخب المغربي فى الفترة الماضية، بعدما دخل فى صراعات كبيرة مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب، قبل أن يتولى المدرب المغربي وليد الركراكي مهمة تدريب أسود الأطلس ليعود اللاعب لحسابات الجهاز الفني الجديد ويؤكد على حضوره.



هل يعود زياش للتألق فى المونديال؟

وعلى الرغم أن اللاعب لا يشارك مع تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم، وتقلصت فرصه فى الإستمرار داخل صفوف "البلوز"، إلا أن اللاعب يمتلك فرصة ذهبية لتغيير كل ذلك، حال إذا تمكن من التسجيل فى مونديال قطر القادم، والذي سيكون بمثابة توهج اسم اللاعب من جديد فى الملاعب الأوروبية.



جدول مباريات المغرب فى كأس العالم

ويقع منتخب المغرب فى المجموعة السادسة من مونديال قطر، والتى تضم كلًا من منتخب بلجيكا، ومنتخب كندا، ومنتخب كرواتيا، حيث سيستهل المنتخب المغربي مباراياته فى البطولة بلقاء المنتخب الكرواتي يوم 22 نوفمبر الجاري.

فى حين سيواجه المنتخب البلجيكي فى ثاني مواجهات أسود الاطلس بالبطولة يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يختتم الفريق المغربي مباراياته بالمجموعة بمواجهة منتخب كندا فى الأول من ديسمبر المقبل.