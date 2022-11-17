شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. التحكيم الرياضي يحسم قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي، مساء اليوم الخميس، قراره النهائي في قضية نادي النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله.

القرارات النهائية للتحكيم في قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد

واستقر مركز التحكيم الرياضي السعودي، على قراره النهائي في القضية النصر ضد حمد الله ونادي الاتحاد، مكتفيًا بمدة إيقاف اللاعب السابقة مع استمرار الغرامات الصادرة في على باقي الأطراف.

حمدالله يرحل عن النصر بعد مشاكل خارج كرة القدم

الدولي المغربي صاحب العمر 31 سنة، لعب في صفوف النصر، سابقًا في الفترة من إغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال "مجانًا"، إلى الاتحاد، ب خلاف خارج الكرة المستديرة جمع بيه وبين العالمي.

واعترض النصر على انضمام حمدالله إلى صفوف الاتحاد، وقدمت إدارة الفريق شكوى رسمية إلى التحكيم، بحجة التفاوض مع العميد، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالمي.

وفي ذات السياق.. أوقفت لجنة الاحتراف السعودية نجم المغرب "4 أشهر"، وعلق مركز التحكيم الرياضي السعودي العقوبة بشكل مؤقت، حتى إصدار القرار النهائي.