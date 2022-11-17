شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يؤكدها: تلقيت عرض من الدوري السعودي.. ولكن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشار إلى توصله عرض بالفعل من المملكة العربية السعودية، لضمه خلال الانتقالات الصيفية المنقضية.

وجاء ذلك استكمالًا لتصريحات الدولي البرتغال، والتي نشرها برنامج Talk Tv مساء اليوم الخميس، وتأتي فينا يلي..

رونالدو يتلقى عرض من الدوري السعودي للمحترفين

كريستيانو رونالدو: "هذا صحيح. وصلني عرض من المملكة العربية السعودية، ولكن ماتقوله الصحافة القـمامة أنه لا أحد يريدني هذا غير صحيح ولكنهم يواصلون قول لا أحد يريد كريستيانو رونالدو".

أبرز الأندية السعودية المهتمة بخدمات رونالدو

وفي ذات السياق انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما أكدت العديد من الأنباء إلى إرسال نادٍ من أندية دوري المحترفين عرض لضم مهاجم البرتغال من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتؤكد العديد من التقارير الصحفية أن العرض الذي قُدم للدولي البرتغالي قادم من النصر أو الهلال وليس لهم ثالث.