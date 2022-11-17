شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان الفرج يتسلم درع المشاركة في كأس العالم - صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصد سلمان الفرج إنجاز جديد بعد تسلم اليوم الخميس قائد المنتخب السعودي لكرة القدم، درع المشاركة في كأس العالم.

استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022

ويواصل المنتخب السعودي استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

اللجنة المنظمة لكأس العالم تُكرِم سلمان الفرج

وحرصت اللجنة المنظمة لكأس العالم، على تسليم قائد منتخبنا سلمان الفرج، درع المشاركة في كأس العالم، على هامش اجتماع ضم ممثلي اللجنة المنظمة لكأس العالم، اليوم الخميس في مقر إقامة المنتخب السعودي بـ قطر.

مجموعة السعودية في كأس العالم2022

ويشارك الأخضر في المجموعة الثالثة، برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

موعد مباراة السعودية الأولى في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يفتتح الخضر مبارياته في المونديال، يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه الأرجنتين، في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.