العلاقات السعودية الكورية .. عقود من التطور الإيجابي المتسارع

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وتعود جذور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى1962م، حينما وقعا اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- والرئيس الكوري بارك شونغ هي، وفي 1973 افتتحت كوريا سفارتها لدى المملكة فيما افتتحت المملكة سفارتها لدى جمهورية كوريا في العام التالي 1974، وتحل في هذا العام 2022 الذكرى الـ60 لتأسيس هذه العلاقات الدبلوماسية.وبدأت جهود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على خلفية لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة كوريا السابقة بارك كيون هي، على هامش عقد قمة قادة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر 2016، حيث أكدا خلال اللقاء ضرورة تفعيل أعمال اللجنة السعودية الكورية المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإقامة شراكة استراتيجية رسمية، وتشجيع إقامة علاقات تجارية واقتصادية أقوى.
وتعكس الزيارة الحالية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى كوريا، رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بينهما بما يخدم أهدافهما السياسية والاقتصادية والتنموية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ملامح عن العلاقات المشتركة
- الرؤية السعودية الكورية 2030 أطلقت في أكتوبر 2017، حيث شكلت لجنة مشتركة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين لمراجعة التقدم في هذه الشراكة.
- زيارة ولي العهد إلى كوريا في يونيو 2019، بدعوة من رئيس جمهورية كوريا السابق مون جي إن، تعد نقلة مهمة في علاقات البلدين، إذ اتفق خلالها على توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات.
- أسس البلدان اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل 40 عاما، ويكمن دورها في تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة وتعقد اجتماعاتها كل سنتين بالتناوب بين الرياض وسيئول.
- توافق البلدان خلال لجنة (الرؤية السعودية الكورية 2030) على 40 مشروعاً ومبادرة مبدئية لتأسيس الشراكة بينهما، و تتوزع هذه المشروعات على خمس مجموعات فرعية لحوكمة اللجنة.
- بلغ حجم التبادل التجاري في 2021 نحو 26.506 مليون دولار، وسجل الميزان التجاري فائضا لصالح المملكة بقيمة 19.646 مليون دولار، حيث صدرت المملكة لكوريا في العام نفسه بقيمة 23.076 مليون دولار
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