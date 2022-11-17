العلاقات السعودية الكورية .. عقود من التطور الإيجابي المتسارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية كوريا تطورا إيجابيا متسارعا، وذلك مواكبة للتنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن اتصافها بالثبات والاستقرار والنمو الجيد المستمر.

وتعود جذور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى1962م، حينما وقعا اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- والرئيس الكوري بارك شونغ هي، وفي 1973 افتتحت كوريا سفارتها لدى المملكة فيما افتتحت المملكة سفارتها لدى جمهورية كوريا في العام التالي 1974، وتحل في هذا العام 2022 الذكرى الـ60 لتأسيس هذه العلاقات الدبلوماسية.

وبدأت جهود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على خلفية لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ورئيسة كوريا السابقة بارك كيون هي، على هامش عقد قمة قادة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر 2016، حيث أكدا خلال اللقاء ضرورة تفعيل أعمال اللجنة السعودية الكورية المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإقامة شراكة استراتيجية رسمية، وتشجيع إقامة علاقات تجارية واقتصادية أقوى.

وتعكس الزيارة الحالية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى كوريا، رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بينهما بما يخدم أهدافهما السياسية والاقتصادية والتنموية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ملامح عن العلاقات المشتركة

