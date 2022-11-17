سياسي / خبيرتان أمميتان تؤكدان أن جيش الاحتلال يستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب كوسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين وقمعهم

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نيويورك 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واس

أكدَت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم يستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب والأوامر العسكرية لوقف وتقييد وتجريم العمل الحقوقي والإنساني المشروع، وكوسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين وقمعهم.

وأوضحتا – في بيان صحفي مشترك اليوم- أن استهداف المحتل لعيسى عمرو، وإغلاق المركز المجتمعي لـ “شباب ضد الاستيطان” يرقى إلى مستوى هجوم أحادي الجانب على الفضاء المدني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

وأفادتا أن استخدام جيش الاحتلال القوة العسكرية لردع أو إسكات أو اضطهاد المنظمات والأفراد السلميين وغير العنفيين هو أحد أعراض نظام الفصل العنصري الهش وغير المتسامح.

//انتهى//

23:11ت م

0251 نيويورك 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واسأكدَت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم يستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب والأوامر العسكرية لوقف وتقييد وتجريم العمل الحقوقي والإنساني المشروع، وكوسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين وقمعهم.وأوضحتا – في بيان صحفي مشترك اليوم- أن استهداف المحتل لعيسى عمرو، وإغلاق المركز المجتمعي لـ “شباب ضد الاستيطان” يرقى إلى مستوى هجوم أحادي الجانب على الفضاء المدني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.وأفادتا أن استخدام جيش الاحتلال القوة العسكرية لردع أو إسكات أو اضطهاد المنظمات والأفراد السلميين وغير العنفيين هو أحد أعراض نظام الفصل العنصري الهش وغير المتسامح.//انتهى//23:11ت م0251

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