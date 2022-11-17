عام / سفير المملكة لدى تنزانيا يلتقي مفتي الدولة

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دار السلام 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا عبدالله بن علي الشريان، في مكتبه، سماحة مفتي تنزانيا الشيخ أبو بكر الزبير بن علي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها.

//انتهى//

23:04ت م

0247 دار السلام 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا عبدالله بن علي الشريان، في مكتبه، سماحة مفتي تنزانيا الشيخ أبو بكر الزبير بن علي.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها.//انتهى//23:04ت م0247 www.spa.gov.sa/2402243 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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