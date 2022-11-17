اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 تجتمع ببعثة الأخضر

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اجتمع ممثلي اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA قطر 2022، مساء اليوم الخميس ببعثة المنتخب الوطني في مقر إقامتها في دولة قطر. ورحبت اللجنة في بداية اجتماعها ببعثة الأخضر وتمنت التوفيق لهم في المشاركة المونديالية، وتم خلال الاجتماع تسليم قائد المنتخب الوطني “سلمان الفرج” درع المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022> بعدها عقدت ورشتي عمل الأولى للاعبين برفقة الجهازين الفني والطبي للحديث عن العمليات التحكيمية واللوائح المتبعة، فيما أجريت الورشة الثانية للأجهزة الإدارية للحديث عن كافة التنظيمات الخاصة بالبطولة.

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