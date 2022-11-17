سياسي / انعقاد الاجتماع الأول للحوار الشامل حول الفضاء بين الولايات المتحدة وفرنسا

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واشنطن 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واس

عقدت الولايات المتحدة وفرنسا اليوم في باريس، الاجتماع الأول للحوار الشامل حول الفضاء؛ لضمان اتباع نهج حكومي كامل للتعاون الفضائي الثنائي.

وأكدت “الخارجية الأمريكية” في بيان أهميةَ علاقة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا في الفضاء؛ مما يشكل الترابط المتزايد للأنشطة الفضائية المدنية والتجارية والوطنية والطبيعة.

وتضمن الاجتماع مناقشة المعلومات حول سياسات الفضاء المعنية، بما في ذلك إطار أولويات الفضاء الأمريكي، وإستراتيجية الأمن القومي الأمريكية، وسياسات وإستراتيجيات الفضاء على المستوى الوطني لفرنسا، وسبل توسيع التعاون الثنائي في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك معالجة أزمة المناخ.

//انتهى//

23:03ت م

0246 واشنطن 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واسعقدت الولايات المتحدة وفرنسا اليوم في باريس، الاجتماع الأول للحوار الشامل حول الفضاء؛ لضمان اتباع نهج حكومي كامل للتعاون الفضائي الثنائي.وأكدت “الخارجية الأمريكية” في بيان أهميةَ علاقة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا في الفضاء؛ مما يشكل الترابط المتزايد للأنشطة الفضائية المدنية والتجارية والوطنية والطبيعة.وتضمن الاجتماع مناقشة المعلومات حول سياسات الفضاء المعنية، بما في ذلك إطار أولويات الفضاء الأمريكي، وإستراتيجية الأمن القومي الأمريكية، وسياسات وإستراتيجيات الفضاء على المستوى الوطني لفرنسا، وسبل توسيع التعاون الثنائي في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك معالجة أزمة المناخ.//انتهى//23:03ت م0246 www.spa.gov.sa/2402242 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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