زراعة تبوك تقيم معرضاً عن مضادات الميكروبات

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المناطق_تبوك

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم الخميس ، بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان العسكري معرض توعوي عن المضادات الميكروبات تحت شعار (معاً نمنع مقاومة الميكروبات للمضادات) ، وذلك في ممشى الأمير فهد بن سلطان بتبوك .

وضم المعرض التوعوي ركن تثقيفي بمشاركة عدداً من الأطباء ، ويأتي ذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية وخطر الإفراط في إسخدامها .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المعرض هدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الاستعمال الأمثل للمضادات والذي ينعكس على ضمان الصحة العامة والآثار الجانبية المترتبة عليها وعلى إساءة إستخدامها ، بالإضافة إلى إتباع اساليب الوقاية من العدوى وتعزيز الامن والسلامة .

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Source almnatiq

