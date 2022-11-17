مصرع 20 فلسطينياً في حريق شب في منزل بقطاع غزة

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قال مصدر طبي إن 20 فلسطينياً على الأقل لقوا مصرعهم في حريق شب، مساء اليوم الخميس، في منزل بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.
من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، وفقاً لـ”رويترز”، أن الحريق أخمد عن طريق الدفاع المدني، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل؛ ما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع وفيات.
وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلاً، وشب في الطابق الأخير من المنزل المكون من 3 طوابق.
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Source akhbaar24
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