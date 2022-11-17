شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي مهدد بالغياب عن مباراة بلجيكا القادمة بعد تعرضه للإصابة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية إصابة اللاعب الدولي حمدي فتحي، نجم وسط الأهلى، حيث شعر اللاعب ببعض الآلام العضلية قبل مران المنتخب المصري اليوم، ليقرر الجهاز الفني إراحة اللاعب من المران الختامي لمواجهة بلجيكا، مما يثير الشكوك حول لحاق اللاعب بالمباراة فى ظل ضيق الوقت.

وأفادت التقارير أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي روري فيتوريا، لم يحسم قراره النهائي بعد من مشاركة اللاعب، على أمل أن تتحسن حالة اللاعب قبل مباراة بلجيكا، لا سيما أن قائمة المنتخب لا تمتلك لاعبى وسط دفاعى فى خبرات نجم النادي الأهلى.



فيتوريا فى حيرة بعد إصابة اللاعب

وأصبح روري فيتوريا فى موقف صعب للغاية بعد إصابة اللاعب، خاصة فى ظل عدم توافر الخبرات لدي بعض اللاعبين أمثال عمرو السيسي ومروان عطية، ومن ثم فإنه قد يلجأ للدفع بأكرم توفيق فى مركز الوسط الدفاعى، فى حالة إذا ما قرر الدفع بعمر جابر فى مركز الظهير الأيمن.



موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بلجيكا يوم الجمعة القادم، فى أحدي المباريات الودية الدولية، والتى من المقرر لها أن تقام فى دولة الكويت الشقيقة، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.