دول العشرين تحقق قفزات في مؤشر الابتكار العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت دول مجموعة العشرين ومن بينها المملكة تقدما في المؤشرات الفرعية بمؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي 2022 مقارنة بالعامين الماضيين. فيما تصدرت سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد على التوالي قائمة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 الصادر عن جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). وبمقارنة المراكز التي تشغلها دول الـ G20 في المؤشر الحالي من ضمن 132 دولة، بمؤشر الابتكار للعام الماضي يظهر التقدم الذي حققته بعض الدول نحو تحسين مقاييس الابتكار. وبمقارنة المراكز التي تشغلها دول الـ G20 في المؤشر الحالي من ضمن 132 دولة، بمؤشر الابتكار للعام الماضي يظهر التقدم الذي حققته بعض الدول نحو تحسين مقاييس الابتكار. ترتيب الدول من ضمن 132 دولة أستراليا عام 2022 - 25 عام 2021- 25 عام 2020- 23 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 17 2. القوى البشرية والبحوث 5 3. البنية التحتية 18 4. تطور السوق 20 5. تطور الأعمال 24 6. مخرجات المعرفة والتقنية 37 7. المخرجات الابتكارية 27 الأرجنتين عام 2022 - 69 عام 2021- 73 عام 2020- 80 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 96 2. القوى البشرية والبحوث 69 3. البنية التحتية 64 4. تطور السوق 95 5. تطور الأعمال 52 6. مخرجات المعرفة والتقنية 77 7. المخرجات الابتكارية 53 البرازيل عام 2022 - 54 عام 2021- 57 عام 2020- 62 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 102 2. القوى البشرية والبحوث 50 3. البنية التحتية 65 4. تطور السوق 49 5. تطور الأعمال 35 6. مخرجات المعرفة والتقنية 55 7. المخرجات الابتكارية 51 المملكة العربية السعودية عام 2022 - 51 عام 2021- 66 عام 2020- 66 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 50 2. القوى البشرية والبحوث 30 3. البنية التحتية 53 4. تطور السوق 22 5. تطور الأعمال 53 6. مخرجات المعرفة والتقنية 65 7. المخرجات الابتكارية 66 الصين عام 2022 - 11 عام 2021-12 عام 2020- 14 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 42 2. القوى البشرية والبحوث 20 3. البنية التحتية 25 4. تطور السوق 12 5. تطور الأعمال 12 6. مخرجات المعرفة والتقنية 6 7. المخرجات الابتكارية 11 ألمانيا عام 2022 - 8 عام 2021-10 عام 2020 - 9 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 20 2. القوى البشرية والبحوث 2 3. البنية التحتية 23 4. تطور السوق 14 5. تطور الأعمال 15 6. مخرجات المعرفة والتقنية 9 7. المخرجات الابتكارية 7 المكسيك عام 2022 - 58 عام 2021-55 عام 2020- 55 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 93 2. القوى البشرية والبحوث 58 3. البنية التحتية 63 4. تطور السوق 54 5. تطور الأعمال 76 6. مخرجات المعرفة والتقنية 58 7. المخرجات الابتكارية 50 الهند. عام 2022 -40 عام 2021-46 عام 2020- 48 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 54 2. القوى البشرية والبحوث 43 3. البنية التحتية 78 4. تطور السوق 19 5. تطور الأعمال 54 6. مخرجات المعرفة والتقنية 34 7. المخرجات الابتكارية 52 اليابان عام 2022 - 13 عام 2021-13 عام 2020- 16 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 21 2. القوى البشرية والبحوث 21 3. البنية التحتية 12 4. تطور السوق 9 5. تطور الأعمال 8 6. مخرجات المعرفة والتقنية 11 7. المخرجات الابتكارية 19 إندونيسيا عام 2022 -75 عام 2021-87 عام 2020- 85 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 71 2. القوى البشرية والبحوث 90 3. البنية التحتية 68 4. تطور السوق 36 5. تطور الأعمال 92 6. مخرجات المعرفة والتقنية 78 7. المخرجات الابتكارية 72 إيطاليا عام 2022 -28 عام 2021-29 عام 2020- 28 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 58 2. القوى البشرية والبحوث 28 3. البنية التحتية 26 4. تطور السوق 35 5. تطور الأعمال 33 6. مخرجات المعرفة والتقنية 16 7. المخرجات الابتكارية 16 الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 -2 عام 2021-3 عام 2020- 3 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 13 2. القوى البشرية والبحوث 9 3. البنية التحتية 19 4. تطور السوق 1 5. تطور الأعمال 3 6. مخرجات المعرفة والتقنية 3 7. المخرجات الابتكارية 112 المملكة المتحدة عام 2022 -4 عام 2021 -4 عام 2020- 4 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 24 2. القوى البشرية والبحوث 6 3. البنية التحتية 8 4. تطور السوق 5 5. تطور الأعمال 22 6. مخرجات المعرفة والتقنية 8 7. المخرجات الابتكارية 3 جنوب أفريقيا عام 2022 - 61 عام 2021-61 عام 2020- 61 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 81 2. القوى البشرية والبحوث 81 3. البنية التحتية 77 4. تطور السوق 39 5. تطور الأعمال 63 6. مخرجات المعرفة والتقنية 56 7. المخرجات الابتكارية 64 تركيا عام 2022 -37 عام 2021-41 عام 2020 - 51 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية 1. المؤسسات 101 2. القوى البشرية والبحوث 41 3. البنية التحتية 48 4. تطور السوق 37 5. تطور الأعمال 47 6. مخرجات المعرفة والتقنية 47 7. المخرجات الابتكارية 15 روسيا عام 2022 -47 عام 2021-45 عام 2020- 47 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 89 2. القوى البشرية والبحوث 27 3. البنية التحتية 62 4. تطور السوق 45 5. تطور الأعمال 44 6. مخرجات المعرفة والتقنية 51 7. المخرجات الابتكارية 48 فرنسا عام 2022 -12 عام 2021-11 عام 2020- 12 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية 1. المؤسسات 18 2. القوى البشرية والبحوث 15 3. البنية التحتية 17 4. تطور السوق 10 5. تطور الأعمال 17 6. مخرجات المعرفة والتقنية 15 7. المخرجات الابتكارية 6 كندا عام 2022 -15 عام 2021-16 عام 2020- 17 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 15 2. القوى البشرية والبحوث 12 3. البنية التحتية 30 4. تطور السوق 6 5. تطور الأعمال 20 6. مخرجات المعرفة والتقنية 24 7. المخرجات الابتكارية 20 كوريا الجنوبية عام 2022 -6 عام 2021-5 عام 2020- 10 الترتيب في مؤشرات المؤشر الفرعية: 1. المؤسسات 31 2. القوى البشرية والبحوث 1 3. البنية التحتية 13 4. تطور السوق 21 5. تطور الأعمال 9 6. مخرجات المعرفة والتقنية 10 7. المخرجات الابتكارية 4

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