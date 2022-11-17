منافس الأخضر في كأس العالم.. المكسيك ورحلة البحث عن هدف جديد في مونديال 2022

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ينتظر المنتخب الوطني السعودي مهمة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة خلال منافسات كأس العالم 2022.

ووقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويستعرض “سبورت 24” تاريخ الفرق المنافسة للأخضر خلال البطولة الأهم في كرة القدم ويأتي الحديث عن منتخب المكسيك.

شارك المنتخب المكسيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 15 خلال مرة سابقة وذلك في أعوام: 1930، 1950، 1954، 1958، 1962، 1966، 1970، 1978، 1986، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010 ، 2014 ، 2018.

ويستعد المنتخب المكسيكي لخوض منافسات كأس العالم للمرة رقم 16 في تاريخه بالنسحة المقبلة من مونديال قطر 2022.

سجل المشاركات

خرج من دور المجموعات في أعوام: 1930، 1950، 1954، 1958، 1962، 1966، 1978.

خرج من ثمن النهائي في أعوام: 1994، 1998، 2002، 2006، 2010 ، 2014

خرج من ربع النهائي في أعوام: 1970 و1986.

أبرز المشاركات

في بطولة 1970 كانت المكسيك لها الشرف في استضافة هذه البطولة، وضمت مجموعة المكسيك كلا من: الاتحاد السوفيتي- بلجيكا- السلفادور، وفي أول لقاء لها بالبطولة تعادلت مع الاتحاد السوفيتي ثم فازت على السلفادور.

وفازت المكسيك في آخر لقاءات المجموعة على بلجيكا لتتأهل إلى ربع النهائي وتلاقي منتخب إيطاليا وخسرت منه بنتيجة 4-1.

وفي بطولة 1986 استضافت المكسيك هذه البطولة للمرة الثانية وكانت مجموعة المكسك تضم كلا من: العراق- بلجيكا- البارجواى.

وبدأت المكسيك البطولة بفوز على بلجيكا، ثم تعادلت مع البارجواي، وفي آخر لقاءات المجموعة فازت على العراق، لتتأهل إلى دور الــ16 وتلعب مع بلغاريا وتفوز عليها.

وواجهت المكسيك نظيرتها ألمانيا الغربية في دور الــ8 وتتعادل معها سلبيا في المباراة لتأتي ركلات الترجيح وتنهزم المكسيك بنتيجة (4-1) وتودع المسابقة.

واقعة تزوير

في 1990 حرمت المكسيك من المشاركة بكأس العالم 1990 التي استضافتها إيطاليا وذلك على خلفية التزوير بأعمار اللاعبين.

أبرز الهدافين

يعد المهاجم المكسيكي الشهير خافيير هيرنانديز هو الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك عبر التاريخ.

وسجل اللاعب الملقب بـ “تشاتشاريتو” 52 هدفًا مع مننتخب المكسيك وتعد تجربة مانشستر يونايتد الأبرز في مسيرته.



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Source akhbaar24

