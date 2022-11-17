منتخب تونس ببدأ تحضيراته بملاعب قطر استعدادًا للمونديال

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دشن المنتخب التونسي، مساء اليوم الخميس، تحضيراته في قطر، استعدادا لكأس العالم المقرر أن تنطلق الاحد المقبل 20 نوفمبر.

وكانت بعثة المنتخب التونسي، قد وصلت مساء الإثنين الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمة من الدمام للمشاركة في كأس العالم 2022 .

وفي وقت سابق، أعلن المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادوري، اليوم الإثنين، القائمة الرسمية لنسور قرطاج، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب تونس في المجموعة الرابعة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات فرنسا، الدانمارك وأستراليا.

وجاءت قائمة تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، البشير بن سعيد، أيمن البلبولي.

خط الدفاع: محمد دراجر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري، يوسف المساكني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، ياسين الخنيسي، أنس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري.





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Source akhbaar24

