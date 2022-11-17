جوائز “جلوب سوكر”.. بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في عام 2022

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حقق لاعب ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 “جلوب سوكر”، بعد تتويجه بـ 4 ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا.

وحصد بنزيما هذه الجائزة، بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين في أوروبا ، بالإضافة لكونها تأتي بعد أيام من الفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”.

وجاءت هذه الجائزة، بعدما شارك المهاجم الفرنسي في تتويج ريال مدريد الموسم الماضي للفوز بالدوري الإسباني، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.



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Source akhbaar24

