مدرب الأرجنتين يثير الجدل قبل مواجهة الأخضر في كأس العالم

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أثار مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني، الجدل قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام الأخضر السعودي ضمن الجولة الأولى من كأس العالم. وقال سكالوني عبر صحيفة “سبورت” الإسبانية: “هناك إمكانية لإجراء تغييرات على تشكيلة الـ26 لاعباً لكأس العالم. سنرى ما سيحصل”. وأوضح سكالوني: “هناك لاعبون ليسوا جاهزين 100 بالمئة. نريد توخي الحذر ورؤية كيف سيتطورون”. ويحق للمنتخبات الوطنية إجراء تغيير على تشكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى. وسيكون على سكالوني اتخاذ قراره قبل 24 ساعة من مباراة أبطال العالم مرتين مع المنتخب السعودي الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا.

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