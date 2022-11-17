جوائز “جلوب سوكر”.. أنشيلوتي يحصد جائزة أفضل مدرب في عام 2022

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حقق المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 “جلوب سوكر”، بعد تتويجه ب 4 ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا.
وحصد كارلو انشيلوتي هذه الجائزة، بعد منافسة قوية مع عدد من المدربين في أوروبا ابرزهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن كلوب مدرب ليفربول.
وجاء هذا التتويج، بعدما قاد أنشلوتي ريال مدريد الموسم الماضي للفوز بالدوري الإسباني، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.
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Source akhbaar24
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