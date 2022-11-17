العدالة يتعادل وديًا مع منتخب كوسوفو (صور)

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تعادل فريق العدالة وديًا أمام منتخب كوسوفو بهدف لكل فريق خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس). ويخوض فريق العدالة معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي الجارية في دولة تركيا. ويخوض خلاله الفريق 3 مباريات تجريبية، كما يُجري تدريبات يومية، تشتمل على التمارين اللياقية، والجمل الفنية والتكتيكية.

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