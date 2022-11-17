«جلوب سوكر».. راموس يحصل على جائزة أفضل مدافع في التاريخ

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نال الإسباني سيرجيو راموس، على جائزة جلوب سوكر لأفضل مدافع في التاريخ في الحفل المقام حاليا في دبي.

وبدء منذ قليل، حفل جوائز جلوب سوكر لعام 2022، والمقام بقاعة الجوهرة، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات «إكسبو دبي».

وكانت جوائز «جلوب سوكر» قد فتحت باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار الأفضل في عام 2022 في العديد من الفئات، وذلك على مرحلتين، انتهتا يوم 10 نوفمبر الحالي.

وبعد الانتهاء من التصويت، سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل جلوب سوكر، وذلك في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يقام حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2022 مساء الخميس 17 نوفمبر الحالي، وقبل نحو 24 ساعة من الحفل أعلنت جوائز جلوب سوكر عن القوائم المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل في 2022، والتي كان أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم.

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Source almnatiq

