شكرا لقرائتكم المبدل يتفقد خدمات الاتصالات للمسافرين عبر منفذ سلوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفقد نائب محافظ الهيئة لقطاع الاتصالات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المبدل، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة مواقع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة العاملة في منفذ سلوى الحدودي بين المملكة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك للوقوف على استعدادات شركات الاتصالات المرخص لها من الهيئة، وجاهزيتهم لخدمة المسافرين والراغبين بحضور فعاليات كأس العالم ورفع وإثراء تجربة المشجعين.

جودة الخدمات

واطلع خلال الزيارة على التجهيزات الفنية والتقنية لخدمات الاتصالات وكذلك الجهود المبذولة للتوسع في الشبكات بالمنفذ وتعزيزها بأحدث تقنيات الاتصالات كالجيل الخامس, مؤكداً أهمية تكامل وتضافر الجهود من الجميع لتقديم خدمات الاتصالات للمسافرين بجودة عالية، وفقًا لوكالة الأنباء واس.