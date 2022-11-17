شكرا لقرائتكم الأراضي السكنية بضاحية الملك فهد تواصل ارتفاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصلت الأراضي السكنية في ضاحية الملك فهد في الدمام ارتفاعها حيث زاد متوسط سعر المتر بنسبة 14% خلال الربع الثالث لعام 2022.

متوسط سعر المتر

ووفقًا للمؤشرات العقارية لوزارة العدل، وبحسب فيديو قناة الإخبارية، وصل متوسط سعر المتر إلى 1675 ريالًا، في الربع الأول من العام 2022، وبعدد صفقات 144 صفقة.

وبلغ متوسط سعر المتر إلى 1492 ريالًا، في الربع الثاني من العام الجاري 2022، وبعدد صفقات بلغ 152 صفقة.

وارتفع متوسط سعر المتر بنسبة 14% خلال الربع الثالث لعام 2022، ليسجل 1743 ريالًا، وبعدد صفقات بلغ 160 صفقة.