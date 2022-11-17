شكرا لقرائتكم 26 مذكرة تفاهم بـ 112 مليار ريال في المنتدى السعودي الكوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا، شملت انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الكوري.

حكومي وخاص

وأشار الفالح إلى أن المنتدى جمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، كما شهدت الزيارة توقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تقدر قيمتها بأكثر من 112 مليار ريال.

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وأردف وزير الاستثمار: ستدفع زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين إلى آفاق جديدة لتشمل مجالات واعدة وصناعات متقدمة، مثل: الهيدروجين، والتقنيات الحيوية، وتقنية المعلومات، والصناعات الغذائية، وغيرها.