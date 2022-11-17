شكرا لقرائتكم التعليم: أداء اختبارات الرخصة المهنية في غير مناطق العمل انتدابٌ ماليٌّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا وزير التعليم يوسف البنيان، إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، إلى اعتبار المعلمين والمعلمات الذين أدوا اختبارات الرخصة المهنية خارج مناطقهم ومدنهم التي يعملون بها انتدابًا ماليًا.

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وبدأت الإدارات التعليمية في حصر الأسماء تمهيداً لرفعها لإدارات الموارد البشرية في الإدارات لصرف بدل الانتداب.

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يأتي ذلك في حال كان مقر الاختبار يبعد عن مكان العمل بالمدة المستحقة للانتداب التي حددتها وزارة التعليم، مع إحضار ما يثبت أداء الاختبار واستمارة إنهاء المهمة.