شكرا لقرائتكم السيطرة على 4 أسود داخل استراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سيطر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على 4 أسود، في منطقة القصيم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونقلها إلى وحدة الإيواء لتقديم الرعاية اللازمة.

بلاغ

ولفت المركز إلى أن مباشرة الحالة تمت بعد ورود بلاغ من مواطن لشرطة منطقة القصيم عن وجود مفترسات في إحدى استراحات حي الشقة في بريدة بمنطقة القصيم، كاشفًا أنه تم القبض على صاحب الاستراحة وإحالته للنيابة العامة.

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وقبل يومين ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئية بحوزته كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض (8) أسود وذئب، بمنطقة الرياض، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.