شكرا لقرائتكم المملكة تعفي مواطني الهند من شهادة خلو السوابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعفت المملكة مواطني جمهورية الهند، من تقديم شهادة خلو السوابق (PCC)، إذ لم يعد تقديم الشهادة شرطًا لمواطني الهند للحصول على تأشيرة سفر للمملكة

تعزيز العلاقات

وأفادت سفارة المملكة في الهند في بيان لها اليوم (الخميس)، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء العلاقات القوية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند، إذ تم اتخاذ هذا القرار كجزء من جهود البلدين لتعزيز علاقاتهما، فيما أعربت السفارة عن تقديرها لمساهمة أكثر من مليوني مواطن هندي يعيشون في المملكة بكل سلام.