شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يعلن عن أرقام قمصان لاعبيه في المونديال (صورة) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المنتخب السعودي، عن أرقام قمصان نجوم الفريق الأول لكرة القدم، التي سيرتديها خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.

المنتخب السعودي يصل قطر بعد الهزيمة ضد كرواتيا

وكان المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، عقب الخسارة ضد كرواتيا، بهدف دون رد وديًا.

ويتواجد الأخضر السعودي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، في البطولة التي تنطلق بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وشملت الأرقام الرسمية جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة النهائية للمنتخب السعودي، التي أعلنها المدرب الفرنسي، وعددهم 26 لاعبًا.

المنتخب السعودي دون أي محترف في المونديال

وسيكون المنتخب السعودي ومعه القطري، هما المنتخبان الوحيدان المشاركان في مونديال قطر بلاعبين محليين، ودون أي محترف في دوري خارجي.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الـ26 النهائية للمونديال من أندية روشن السعودي للمحترفين.

من جانبه أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، قائمته النهائية، والمتضمنة 26 لاعبًا، وجميعهم يلعبون في الدوري المحلي.

وجاءت أرقام القمصان كالآتي: