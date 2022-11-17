الفيحاء يواصل تدريباته اليومية في معسكره الحالي بدبي

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حصة تدريبية صباحية اليوم الخميس في الصالة الرياضية بمقر إقامة الفريق في معسكره التحضيري الحالي بمدينة دبي. وتضمنت الحصة تمارين لياقية وتكنيكية، تبعها تمارين استرجاع واستشفاء العضلات، وتمارين القوة والتحمل، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش. من جانب أخر واصل محمد أبو سبعان وترايكوفسكي ومخير الرشيدي برامجهم التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. وقرر المدير الفني السيد فوك رازوفيتش منح اللاعبين فترة حرة لمدة 5 ساعات بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية.

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