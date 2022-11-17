الأمير فيصل بن مشعل يزور سوق الحائط ببريدة

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المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الشئون البلدية والقروية ماجد الحقيل، اليوم ، مشروع سوق الحائط ببريدة الذي نفذته أمانة المنطقة بتكلفة 66,117,599 ريالا على مساحة 26000 متر مربع وبطول 450 متراً .

وأوضح أمين المنطقة المهندس محمد المجلي خلال استعراض المشروع بأنه يستهدف إقامة المعارض والمهرجانات والملتقيات ومنها ما خصص لخدمة الزوار والسائحين ، حيث تًقام فيه أنشطة متعددة ومتنوعة ، ويضم المبنى 162 محلاً وذلك لتنشيط الحراك الشرائي وتغذية السوق خلال هذا العام.

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Source almnatiq

