الدوري الأسترالي يخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

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يخطط داني تاونسند رئيس رابطة الدوري الأسترالي، لضم لاعب مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أحد فرق البطولة.

وقال تاونسند في تصريحات صحفية، إنه تقدم بعرض لوكيل أعمال رونالدو جورجي منديز في حالة رحيل اللاعب البرتغالي عن فريقه الحالي.

وأضاف: “قال رونالدو إنه لا يحظى بأي حب أو احترام في مانشستر يونايتد، لكننا بالتأكيد سنمنحه الكثير من الحب والاحترام في أستراليا”.

وتابع:”ربما لا يكون بوسعنا المنافسة مادياً مع عروض أخرى لكننا نستطيع المنافسة في جوانب أخرى”.

واعترف، أن العروض الأسترالية ربما تكون قيمتها المادية أقل من العروض المنافسة، التي تسعى للحصول على خدمات لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.



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Source akhbaar24

