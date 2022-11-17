“المرور” يوضح الأماكن التي يحظر الانتظار فيها

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أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم (الخميس)، بعض الأماكن التي يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

وأشار المرور، إلى أن هذه الأماكن، تتضمن الأماكن على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلاب المدارس، والأماكن عكس اتجاه السير، والأماكن المخصصة لفئة معينة من المركبات، وعلى بعد 15 مترًا من المنعطف.

وأضاف، أن ممرات المشاة والجسور، والانتظار بعرض الطريق أو منتصفه، وعند الأرصفة المعدة لسير المشاة، وعلى بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية، هي من الأماكن التي يمنع فيها الانتظار أيضًا.





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Source akhbaar24

