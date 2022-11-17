سبب غياب كريستيانو رونالدو عن ودية البرتغال ونيجيريا

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كشف مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، عن سبب غياب لاعب بلاده عن المباراة الودية التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس أمام نظيره النيجيري.

وأشار مدرب البرتغال، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن غياب رونالدو بسبب الإعياء، قائلاً”رونالدو لم يكن مضطرا لإبلاغنا بشأن المقابلة التليفزيونية، أليس حرًا في اتخاذ قرارته؟، ما يهمني هو ما نتحدث عنه في معسكرنا وليس ما يُقال خارجه، علينا أن نحترم قراره”.

وأتم سانتوس تصريحاته بقوله:”علينا أن نحترم المقابلة التي أجراها، ليس لها علاقة بالمنتخب الوطني”.

ويقع المنتخب البرتغالي في كأس العالم قطر 2022 بمجموعة تضم منتخبات: غانا، أوروجواي وكوريا الجنوبية.



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Source akhbaar24

