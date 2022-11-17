نيمار يختار 4 منتخبات ستُنافس البرازيل على كأس العالم قطر 2022

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اختار نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، 4 منتخبات قادرة عن منافسة فريق بلاده على التتويج بلقب النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال نيمار، وفقًا لصحيفة “تليغراف” البريطانية:”أعتقد أن منتخبات مثل: الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا وفرنسا ستٌنافس البرازيل على الوصول إلى نهائي كأس العالم، الفوز بكأس العالم هو حلمي الأكبر منذ أن عرفت ما تعني كرة القدم والآن حصلت على فرصة أخرى لتحقيق حلمي وأمل أن أفعل ذلك”.

وأتم لاعب المنتخب البرازيلي تصريحاته بقوله:”منتخب انجترا لديه فرصة لتقديم بطولة مميزة؛ أنا معجب حقا بهاري كين وجادون سانشو.. أحب نوعية اللاعبين الذين يملكون نفس صفاتهم”.

يُذكر أن قرعة كأس العالم قطر 2022 منتخب البرازيل بمجموعة ضمت منتخبات: صربيا، الكاميرون وسويسرا.



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Source akhbaar24

