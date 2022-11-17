شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يمنح الجماهير السعودية وعد نافذ قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - منح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وعدًا للجماهير السعودية، قبل خوض نهائيات كأس العالم.

السعودية تخسر ضد كرواتيا وديًا

وكان المنتخب السعودي خاض آخر ودياته ضد المنتخب الكرواتي، مساء أمس بالرياض والتي خسرها بهدف نظيف، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأكد رينارد، مدرب، أن فريقه جاهز ومتحفز لكأس العالم قطر 2022، واعدًا بالعمل على تقديم الأفضل في البطولة، وعبور دور المجموعات.

وتابع رينارد في تصريحات إعلامية: "لعبنا مباراة جيدة وقوية أمام كرواتيا، وحصلنا على العديد من الفرص ولكن لم نستطع التسجيل، وبكل تأكيد فقد لعبنا أمام منتخبا قويا جدا مثل كرواتيا".

وأضاف: "لسوء الحظ، سجلنا هدفا واحدا خلال المباريات الودية الاستعدادية لكأس العالم 2022، لكن اللاعبين قدموا أداء جيدا للغاية وكان أدائنا أفضل، ويمكنني أن أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ونحتاج لدعم الجماهير في مونديال قطر".

رينارد يعد بالوصول بعيدًا في المونديال

وأضاف: "أشعر أن هناك استعداد لمباراة الأسبوع المقبل في بداية مشوارنا في كأس العالم، ولدينا شعور جيد، وعلينا الحفاظ على هذه الوتيرة، وأكرر ما قلته من قبل إن علينا أن نكون فعالين، ففي كرة القدم عندما لا تكون كذلك فالأمر سيكون مغايرا".

واختتم المدرب الفرنسي في رسالة للجماهير: "نعدكم بالعمل على تقديم الأفضل في كأس العالم 2022، وما أطلبه من الجماهير السعودية في قطر هو مؤازرة منتخبها والوقوف معه في كل الأوقات، وأتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله".